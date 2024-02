Standard - Eupen, lors de la dernière journée, sera-t-il réellement décisif ? "Ce n'est qu'après ce match qu'on saura"

Sauf miracle de dernière minute, l'AS Eupen disputera une fois encore les Play-Offs 3, cette saison. Sans division de points, les Pandas doivent prendre tout ce qu'ils peuvent, dès maintenant.

Avant de recevoir le Cercle de Bruges, l'AS Eupen est au plus mal. Les Pandas occupent l'avant-dernière place du championnat et comptent quatre longueurs de retard sur OHL, première équipe non relégable.

Il faudra un miracle aux Germanophones pour éviter les quatre dernières places, et ils l'ont bien compris. Toutefois, en quatre rencontres, tout reste possible. La première sera jouée ce dimanche, au Kehrweg, contre le Cercle de Bruges.

"On ne peut pas encore se focaliser sur les play-downs. On doit encore y croire. Personnellement, je n'abandonne jamais. Il faudra tout donner jusqu'au match au Standard de Liège, puis on verra. Ce n'est qu'après ce match qu'on saura" a déclaré le défenseur central Victor Palsson, en conférence de presse, selon des propos retranscris par nos confrères de l'Avenir Verviers.

Prendre des points avant le sprint final, le devoir de l'AS Eupen

"Nous sommes dans une situation très difficile, qui n'a rien à voir avec un souci tactique. Sur nos dix derniers matchs, on a marqué à peine deux fois. Si tu n'arrives pas à construire des phases de jeu et que tu offres des buts à l'adversaire, il est impossible de gagner" poursuit l'Islandais de 32 ans, en référence à la défaite concédée contre La Gantoise, le week-end dernier (0-2).

Les points n'étant pas divisés par deux pour les quatre derniers du championnat, chaque unité engrangée maintenant ne sera plus à prendre dans le sprint final. Les Pandas le savent, mais la tâche ne sera pas aisée. Et, comme le dit Victor Palsson, les joueurs de Florian Kohfeldt seront fixés après le déplacement au Standard, un autre concurrent direct, lors de la dernière journée.