Titulaire à chaque match de Ligue des Champions, Axel Witsel étonne : "Diego Simeone n'est pas stupide, Tedesco non plus"

Axel Witsel continue de briller sous les couleurs de l'Atlético de Madrid. Impressionnant face à l'Inter Milan, le joueur de 35 ans n'a pas dit son dernier mot pour l'Euro 2024.

Cette semaine, Axel Witsel s'est montré particulièrement intransigeant sous les couleurs de l'Atlético de Madrid, en Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Reconverti en défenseur central, le joueur de 35 ans a livré une prestation de haut vol, qui n'est pas passée inaperçue.

"Il a vraiment été très bon. Un seul défaut, sur le but de l'Inter. Il tente une reprise de la tête, mais n'a pas été précis, ce qui a permis aux Italiens de poursuivre leur attaque", analyse Franky Van der Elst dans les colonnes du Nieuwsblad.

Pour le reste, Witsel a été excellent, une nouvelle fois. En fin de contrat le 30 juin, il pourrait disputer une saison supplémentaire en Espagne, selon l'ancien Brugeois.

Witsel à l'Euro 2024 ? Pas pour Franky Van der Elst !

Évidemment, la question se pose. Quelques mois avant la liste de Domenico Tedesco pour l'Euro 2024, dans une période où la Belgique manque clairement de défenseurs centraux incontournables, le dossier "Witsel chez les Diables" revient sur la table.

"Il n'a pas toujours été le Witsel que j'ai vu. Mais cette saison ? Sept matchs de Ligue des Champions, sept titularisations. Vous n'obtenez pas une telle statistique si vous n'avez pas un certain niveau. Diego Simeone n'est pas stupide, Tedesco non plus, mais je ne pense quand-même pas que Tedesco devrait l'appeler. L'équipe nationale joue à quatre défenseurs, ce qui est différent. Dans cette position, je l'ai déjà vu plus vulnérable" a conclu Van der Elst.