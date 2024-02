777 Partners pourrait rendre le Standard à Bruno Venanzi

Autant sportivement que financièrement, le club est dans une situation difficile cette saison. Et les problèmes semblent encore loin d'être réglés.

Le Standard aimerait probablement que cette saison 2023-2024 soit terminée pour pouvoir passer à autre chose et repartir sur de bonnes bases. Mais à l'heure actuelle, tout semble compliqué pour les Liégeois que ce soit sur et en dehors du terrain.

Ainsi, selon les informations de la Dernière Heure, 777 Partners traîne à racheter Everton et cela a des conséquences pour le club principautaire dont une particulier.

777 pourrait rendre le club à Bruno Venanzi

Le 20 avril prochain marque la date de la deuxième échéance de l'achat du club par la société de Miami à Bruno Venanzi. Toujours selon la même source, si le paiement n'est pas honoré, le groupe devra "rendre" le club à l'ancien président.

Une situation cocasse puisque Venanzi ne souhaiterait plus avoir de rôle exécutif dans le club, rappelle la Dernière Heure.

D'un point de vue purement sportif, le Standard se déplace ce dimanche à l'Union Saint-Gilloise avec beaucoup de pression et surtout la possibilité de profiter des mauvais résultats de ses adversaires directs dans la course au maintien (défaite de Charleroi et partage entre le RWDM et OHL).

Pour rappel, les Rouches n'ont plus gagné à l'extérieur cette saison depuis le 30 septembre dernier lors de leur déplacement à Oud-Herverlee Louvain (1-2).