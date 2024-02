Pierre Locht "frustré" par l'arbitrage : le CEO du Standard s'explique après son dérapage

Le Standard s'est incliné 2-1 ce dimanche dans un match crucial face à l'Union Saint-Gilloise. Sur le but du 1-0, Pierre Locht a laissé sortir sa frustration suite à la décision d'accorder un penalty à l'Union.

Les images vous ont peut-être échappé : sur la décision de Mr Nicolas Laforge d'accorder un penalty à l'Union en fin de première période, Pierre Locht, CEO du Standard présent dans les tribunes du stade Marien ce dimanche, a perdu son calme. "Fils de p*te", a-t-on pu lire sur ses lèvres.

Présent en zone mixte après la rencontre, Locht a expliqué sa réaction. "On nous a dit que la faute devait être claire et évidente - comme on a vu la semaine dernière contre Westerlo, avec la faute non sifflée sur Yeboah. Vu le temps que cela a pris - et que Mr Laforge a eu du temps pour se faire une opinion - j'étais très étonné de voir que le VAR intervienne par rapport à Westerlo."

Il n'y a pas de cohérence dans les interventions du VAR

Locht est cependant conscient qu'il a dépassé certaines limites. "Mais ça ne justifie pas de s'énerver à ce point-là, je l'ai d'ailleurs expliqué à l'arbitre à la sortie du terrain. Ce n'était pas contre lui. C'était plus contre 'le fait' (sic) et la frustration qui en découle. Selon moi, il n'y a pas vraiment de cohérence dans les interventions du VAR."

Le Standard a joué de malchance ce dimanche, malgré une bonne prestation. Outre ce but encaissé juste après une immense occasion ratée, le Standard a aussi perdu Zinho Vanheusden. "Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Cela explique aussi en partie ma frustration - qui a du mal à être contenue, notamment dans mon chef. On était bien dans le match, c'est vraiment frustrant de voir la rencontre basculer sur un penalty et une intervention du VAR. Quand les équipes ne sont pas dans une bonne dynamique, la pièce tombe souvent du mauvais côté. Mais ce n'est pas une excuse. On doit travailler, et prendre des points."