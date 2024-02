L'apport de Renaud Emond à Eupen évoqué par son entraîneur, Florian Kohfeldt : "On se réjouit de compter sur lui plus longtemps"

Pour la première fois depuis son premier match avec l'AS Eupen, Renaud Emond était titulaire pour la réception du Cercle, ce dimanche. Pas de but pour les Gaumais, qui a une nouvelle fois reçu les louanges de son nouvel entraîneur, Florian Kohfeldt.

Battue par un doublé express de Kévin Denkey, l'AS Eupen reste l'avant-dernière force de Pro League à trois journées de la fin de la phase classique et fonce droit sur les Play-Offs 3.

Les Pandas s'attendent à disputer les play-downs, mais espèrent en sortir vivant. Pour cela, ils comptent sur un homme : Renaud Emond. Car trop souvent, cette saison, les Germanophones ont dominé leur adversaire et ont eu des occasions, sans les concrétiser.

C'est donc dans cette optique que le phénix avait rejoint le Kehrweg, en toute fin de mercato hivernal. Buteur dès son premier match, au RWDM, l'attaquant a ensuite disparu des radars pendant près de trois semaines. Malade, il avait fait son retour la semaine dernière, contre La Gantoise.

Florian Kohfeldt confirme tout le bien qu'il pense de Renaud Emond

Pour la première fois depuis le déplacement au stade Edmond Machtens, l'ancien buteur du Standard était titulaire avec l'AS Eupen pour la réception du Cercle. Pas de but pour le Gaumais, mais une bonne prestation globale. Interrogé sur son apport, en conférence de presse, Florian Kohfeldt a confirmé tout le bien qu'il pensait du joueur de 32 ans.

"On connaît ses qualités, Renaud est un véritable buteur. On se réjouit de pouvoir compter sur lui pendant un match complet, mais c'était encore trop tôt. Il n'était pas encore possible qu'il joue plus de 70 ou 80 minutes" a déclaré l'entraîneur Eupenois, selon des propos relayés par nos confrères de l'Avenir Verviers. Renaud Emond est venu pour marquer, c'est dans les Play-Offs 3 qu'il devra le faire pour sortir Eupen de l'enfer.