Le Club Bruges à deux doigts d'aller chiper un talent chez son rival ? "Je ne pense vraiment pas aller chez eux"

Les deux équipes de Bruges sont au coude-à-coude en championnat. La bataille en Playoffs 1 va faire rager entre les rivaux.

Il ne reste que trois matchs en phase classique et les équipes pouvait se qualifier pour les Champions Playoffs se tiennent dans un mouchoir de poche.

Parmi celles-ci, on retrouve notamment les deux clubs de la ville de Bruges. Sauf qu'à l'heure actuelle, c'est le Cercle qui affiche la meilleure dynamique avec trois victoires, un partage et une défaite lors de cinq derniers matchs alors que le Club n'a qu'un succès pour deux partages et deux défaites.

Kevin Denkey ciblé par le Club Bruges ?

Avec la deuxième meilleure attaque du championnat, les Blauw en Zwart vont voir partir leur serial buteur, Thiago puisque ce dernier va rejoindre Brentford pour 37 millions d'euros.

L'heure est venue pour le Club de trouver un remplaçant idéal et ce dernier serait-il finalement plus proche que prévu ? Selon le Nieuwsblad, le nom de Kevin Denkey a été cité au Jan Breydelstadion.

L'attaquant du Cercle, meilleur buteur du championnat avec 22 réalisations, aurait cependant mis les choses au clair : "Je ne pense vraiment pas au Club Bruges ou à une autre équipe en ce moment. Je me concentre sur le Cercle et les Champions Playoffs. Tout le reste n'est pas important".