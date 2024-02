"On a eu de la chance que le Standard n'ait pas marqué une deuxième fois"

Au repos, l'Union Saint-Gilloise comptait logiquement deux buts d'avance contre le Standard. En fin de partie, le leader du championnat a reculé et a laissé les Rouches revenir dans le match. Noah Sadiki n'en était pas satisfait, au coup de sifflet final.

L'Union Saint-Gilloise s'est fait un petit peu peur, ce dimanche, contre le Standard de Liège. Le leader du championnat a logiquement mené de deux buts au repos, avant de reculer en seconde période et de laisser le ballon aux Liégeois.

Après la rencontre, Noah Sadiki n'était pas vraiment satisfait de la fin de match de son équipe. Au micro de Sporza, le milieu de terrain s'est exprimé sur les difficultés unionistes dans la dernière demi-heure.

"Nous avions les trois points en poche. Mais, dans les 25 dernières minutes, nous avons mal géré la situation. L'entraîneur l'a également dit après le match. On doit faire preuve d'une mentalité irréprochable, ce n'était pas le cas aujourd'hui en seconde période. Nous avons eu de la chance que le Standard n'ait pas marqué une deuxième fois. Après la Conference League, il faut rapidement tourner le bouton."

Le seul concurrent de l'Union ? L'Union, selon Noah Sadiki

"On sait qu'on doit prendre un maximum de points avant les Play-Offs, car tout peut encore se passer. On a un effectif qui nous permet de beaucoup tourner et de parfois faire souffler les meilleurs joueurs, c'est important en vue du calendrier."

Victorieux sur la pelouse du Club de Bruges, plus tôt dans la journée, le Sporting d'Anderlecht a pris douze points d'avance sur les Blauw & Zwart et semble être, à l'heure actuelle, le seul concurrent valable de l'Union. "Notre seul adversaire, c'est nous-même. Si on ne fait pas les choses sérieusement et qu'on ne se donne pas à 100%, ça ne fonctionnera pas" a conclu Noah Sadiki.