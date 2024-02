Une décision arbitrale "incompréhensible : "Comme s'il l'avait prise au feeling"

Le KV Malines a battu le KV Courtrai 3-0 ce samedi. Serge Gumienny n'en revenait pas concernant une décision arbitrale en particulier.

Dans l'ensemble, les arbitres et la VAR n'ont pas eu grand-chose à se reprocher lors de cette 27e journée de Pro League. L'un des moments les plus marquants s'est produit samedi, lors du match entre Malines et Courtrai. Malines s'est imposé sans problème, sur le score de 3-0.

Lawrence Visser, l'arbitre de la rencontre, a d'abord annulé un but de Malines. Ce dernier a pris cette décision sur proposition du juge de ligne. Ce dernier a indiqué que le ballon avait franchi les limites du terrain. "Mais ce n'était pas le cas, comme on peut le voir sur les images", a déclaré l'ancien arbitre Serge Gumienny à Het Belang van Limburg.

Le VAR, dirigé par Wim Smet, a pourtant décidé de valider le but. Une décision tout à fait correcte, mais Serge Gumienny s'est montré particulièrement troublé par le comportement du juge de touche. "Il était mal placé, car il n'était pas placé sur la ligne de but. On ne comprend pas pourquoi il a levé son drapeau à ce moment-là. C'était vraiment au feeling, parce qu'il n'aurait jamais pu voir ça."