De Neerpede aux pelouses de Premier League : "Il a mis tout le monde d'accord"

Jérémy Doku est un talent générationnel. L'ancien joueur d'Anderlecht impressionne désormais sous les couleurs de Manchester City.

Qui de mieux pour parler de Jérémy Doku que l'un de ses anciens coéquipiers chez les jeunes d'Anderlecht, qui l'a vu étaler son talent dès le plus jeune âge ?

Sur le plateau de La Tribune, Theo Leoni ne s'est pas montré avare en éloges. "Celui qui m'a le plus impressionné chez les jeunes, c'est Jérémy Doku. "Quand il est arrivé en U21, il avait 15 ans. Rien que ça, c'est déjà quelque chose. On nous a dit qu'un 'petit' allait arriver. Quand il est arrivé et s'est présenté, on s'est dit... 'C'est lui le petit ?', car il avait déjà des cuisses comme ça ! Mais dès le premier entraînement, il a mis tout le monde d'accord. Il avait déjà ce coup de reins, et en match, n'en parlons pas."

Theo Leoni sur l'explosion de Jérémy Doku

Selon Leoni, la progression de Doku ne doit rien au hasard. "C'était déjà un autre niveau ! Il a commencé en équipe première à 16 ans, et aujourd'hui, il joue à Manchester City, et il a rejoint ce club pour 60 ou 65 millions."

"Parfois, en U21, on jouait avec Jérémy Doku à gauche et Francis Amuzu à droite", se souvient Leoni. "Je peux vous dire que moi, au milieu, je m'amusais bien ! Mes passes n'étaient pas toujours bonnes, mais grâce à eux, elles en avaient toujours l'air !"