Hans Vanaken, encore un petit peu plus dans l'histoire de la Pro League : le double Soulier d'Or a intégré un cercle très fermé

Onze ans après son premier match en Jupiler Pro League, avec Lokeren, Hans Vanaken vient de passer la barre des 400 rencontres de championnat de Belgique. Il est le deuxième joueur encore en activité à atteindre ce cap, devancé par Sven Kums.

En 2009-2010 et 2010-2011, Hans Vanaken a goûté pour la première fois aux joies de la Jupiler Pro League, en disputant cinq matches de barrages avec Lommel, qui tentait de rejoindre l'élite du football belge.

Pas de montée, mais une première saison en D1 belge qui n'est que retardée pour le milieu offensif, qui rejoint Lokeren pour la saison 2013-2014. Une période faste, lors de laquelle il inscrira 22 buts et délivrera 20 passes décisives en 92 rencontres toutes compétitions confondues, et qui lui permettra de se voir ouvrir les portes de la Venise du Nord.

© photonews

À Bruges, Hans Vanaken devient l'un des meilleurs du championnat

Directement, Vanaken se mue en cadre du Club de Bruges. Plus de 50 matchs lors de sa première saison, un premier titre remporté et une quatrième place au Soulier d'Or 2016, derrière son coéquipier Ruud Vormer, l'Anderlechtois Lukasz Theodorczyk et le vainqueur, Brugeois à nouveau : José Izquierdo.

Malgré des offres reçues tout au long de sa carrière, Hans Vanaken n'a jamais quitté la Venise du Nord. Il a remporté le championnat à cinq reprises (!), et la Supercoupe quatre fois. Seul trophée domestique manquant à son palmarès, la Coupe de Belgique, que Bruges a remportée pour la dernière fois en 2014-2015, l'année avant son arrivée.

Hans Vanaken a remporté le Soulier d'Or à deux reprises, consécutivement (2019 et 2020) et compte désormais 430 matchs avec le Club, dont 48 en Ligue des Champions (en comptant les dix rencontres de tours préliminaires), 12 en Europa League et 10 en Conference League.

© photonews

Deux Souliers d'Or consécutifs, comme Van Moer, Van Himst et Ceulemans

Dans son antre du Jan Breydel, contre Anderlecht, le joueur de 31 ans fêtait un anniversaire, spécial, et s'est bien vu gâcher la fête en fin de match. Le Diable Rouge à 23 reprises a disputé sa 400e rencontre de Jupiler Pro League.

Si l'on ne compte que les joueurs encore actifs, Vanaken est le deuxième à avoir disputé le plus de rencontres en D1 belge, derrière Sven Kums (436). Il devance Mats Rits (353), Hannes Van der Bruggen (340) et Brandon Mechele (326).

Dans l'histoire, toutefois, le Blauw & Zwart est encore très loin des meilleurs. Il se classe... 49e des joueurs les plus utilisés dans notre championnat. La palme revient à Raymond Mommens et ses 593 matchs disputés pour Lokeren, puis le Sporting Charleroi.

Suivent Dany Verlinden (582), Eddy Snelders (581), Guy Vandersmissen (576) et Franky Van der Elst (567). En fin de saison, Vanaken devrait entrer dans le top 40 et dépasser Danny Veyt, qui occupe cette position avec 411 matchs de Pro League dans les jambes.

Hans Vanaken joining the active 𝐜𝐥𝐮𝐛 𝟒𝟎𝟎 with little company 👀📈#jupilerproleague pic.twitter.com/0vbCGGSyTQ

— Pro League (@ProLeagueBE) February 27, 2024