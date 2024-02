Le joli clin d'œil de Theo Leoni à cet ancien d'Anderlecht, devenu une star mondiale

Pur produit du centre de formation d'Anderlecht, Theo Leoni s'est enfin frayé une place au sein du 11 bruxellois. Sur le plateau de La Tribune, il a parlé d'un ancien coéquipier à Neerpede, qui s'est ensuite détourné du football.

Cette saison est enfin celle de Theo Leoni. Le milieu de terrain est devenu très important au sein de l'effectif de Brian Riemer - même s'il est plutôt utilisé dans la rotation avec Verschaeren ces dernières semaines.

Formé à Neerpde, Leoni a vu passer de nombreux talents. L'un d'entre eux, c'était Remco Evenepoel. Avant de dominer le monde du cyclisme, il a joué pendant plusieurs années chez les jeunes d'Anderlecht.

"C’était une machine au niveau physique. C’était hors-norme", commence Leoni, expliquant ensuite les tests physiques réalisés à l'époque. "J’ai un bon cardio, c’est une de mes forces et souvent on était les deux derniers. Ce qui me motivait à continuer, c’était que Remco continuait, mais à un moment, les jambes ne suivent plus alors que Remco continuait encore. D’ailleurs, c’était les préparateurs physiques qui coupaient le bip, ce n’était pas lui qui s’arrêtait."