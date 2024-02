Luis Vazquez tout en haut d'un classement européen !

L'attaquant argentin du Sporting d'Anderlecht ne cesse d'être décisif. Ce week-end, il a marqué le but égalisateur face à Bruges et a été impliqué dans celui de la victoire.

Luis Vazquez a mis un peu de temps à se lancer avec le Sporting d'Anderlecht mais il semblerait qu'il ait trouvé ses marques et semble désormais inarrêtable en tant que supersub des Mauves.

Récemment, nous vous parlions de son efficacité dans ce rôle et de son statut de joueur le plus décisif de la Pro League (LIRE ICI). Il l'a encore prouvé ce week-end en marquant l'égalisation face au Club Bruges dans un Topper fou pour porter son compteur à trois buts lors de ses trois derniers matchs.

Vazquez parmi les plus décisifs d'Europe

Mais l'Argentin s'est également illustré dans un classement lié aux supersubs mais d'un point de vue européen cette fois. En effet, s'il rivalise avec George Ilenikhena en Belgique, c'est avec d'autres

Parmi les deux meilleurs championnats européens, Vazquez trône en tête du classement avec deux autres joueurs qui ont également un bilan de sept actions décisives en tant que supersub et seul Ricky van Wolfswinkel a marqué plus de but que l'attaquant du Sporting d'Anderlecht (un de plus).

Cependant, Vazquez aura la chance d'être seul en haut de ce classement puisque le Néerlandais a obtenu un statut de titulaire à Twente.