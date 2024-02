Le week-end des "super-subs" : voici le club de Pro League où les remplaçants sont les plus décisifs

C'était le week-end des "super-subs", en Pro League. Ça a commencé dès vendredi soir avec Yira Sor qui, lors de son premier contact avec le ballon, a marqué un but valant trois points importants pour le Racing Genk, contre Charleroi. Et ça ne s'est pas arrêté là.

Le week-end des "super-subs" s'est tranquillement poursuivi, dimanche. Dans l'après-midi, Vazquez et Angulo ont marqué en montant au jeu, pour permettre à Anderlecht de renverser la vapeur sur la pelouse du Club de Bruges.

Quelques heures plus tard, c'était au tour de George Ilenikhena d'inscrire un but tardif pour offrir un match nul à l'Antwerp en déplacement à La Gantoise. Cerise sur le gâteau : le passeur décisif, Victor Udoh, était... un remplaçant.

© photonews

Riemer, Van Bommel et les changements décisifs

Est-ce un hasard que Genk, l'Antwerp et Anderlecht aient profité d'un but aussi tardif ce week-end ? Peut-être pas, lorsque l'on regarde les chiffres de plus près.

Luis Vazquez, c'est le joueur de Jupiler Pro League le plus décisif en montant au jeu, avec six buts et une passe décisive en 426 minutes. Il est suivi par... George Ilenikhena, tiens donc.

Juste derrière, on retrouve Tolu Arokodare, Mohamed Amoura et Francis Amuzu. Lucas Stassin, Pathé Mboup, Regan Charles-Cook, Abnor Muja, Antonio Nusa et Antoine Bernier complètent le top 10.

Ce que l'on remarque, c'est que ce sont Anderlecht et l'Antwerp qui profitent le plus des changements gagnants de leur entraîneur. Brian Riemer et Mark Van Bommel connaissent parfaitement leur noyau et savent comment l'exploiter.

