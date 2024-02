Titulaire aussi souvent qu'à l'infirmerie : Zinho Vanheusden et la poisse, une histoire qui ne date pas d'hier

Difficile encore de prédire quand Zinho Vanheusden pourra faire son retour dans le groupe du Standard, après sa blessure encourue dimanche à l'Union. Une chose est sûre, le défenseur central du Standard a vraiment la poisse.

La guigne, encore une fois, pour Zinho Vanheusden. Une nouvelle blessure encourue dimanche à l'Union, qui risque encore de le priver des terrains pendant quelques longues semaines.

Tout juste revenu de blessure, le défenseur central du Standard a chuté sur son dos, après un duel. Pas de fracture, mais une hernie discale qui s'est manifestée à nouveau après le choc. Selon sa sœur, Lisa, Zinho a même dû être aidé par les infirmières de l'hôpital Érasme, à Bruxelles, pour retirer ses vêtements dimanche soir. "Je ne connais personne d'aussi malchanceux que lui" a-t-elle déclaré. Et pour cause.

Zinho Vanheusden manque autant de matchs qu'il n'en joue

Les soucis physiques du capitaine du Standard n'ont jamais été nouveaux. Dès sa première saison professionnelle, en 2017-2018, Vanheusden se rompt pour la première fois les ligaments croisés et manque près de 200 jours de compétition : 29 matchs.

Pendant les deux saisons suivantes, l'ancien international espoir est relativement épargné. Il doit se faire opéré du genou à l'été 2019, mais il ne loupe que dix matchs en deux saisons.

Troisième saison, nouvelle catastrophe. En novembre 2020, il se rompt à nouveau les ligaments croisés et est absent, encore, près de 200 jours. Le natif vit l'enfer, et rejoint la Genoa.

Vanheusden manque 20 matchs lors de la saison 2021-2022, 16 matchs l'année dernière avec l'AZ Alkmaar. En tout et pour tout, Zinho Vanheusden a disputé 124 rencontres professionnelles dans sa carrière, dont 99 avec le Standard. Il a manqué, pour cause de blessure, 111 matchs. La poisse, plus que jamais.