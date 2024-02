Les révélations glaçantes sur Zinho Vanheusden : "On craignait qu'il soit paralysé"

Zinho Vanheusden a eu très peur ce dimanche sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise. Le défenseur du Standard est resté au sol après une chute et a été évacué sur civière.

Si les nouvelles sont finalement assez rassurantes concernant Vanheusden - il ne souffrirait "que" d'une hernie -, le corps fragile du joueur ainsi que son langage corporel après sa chute laissaient présager bien plus grave.

Dans les colonnes de Het Belang Van Limburg, la soeur de Zinho, Lisa, a expliqué qu'on craignait que le joueur soit paralysé. "Il souffrait extrêmement et pleurait beaucoup. La douleur irradiait toute sa jambe et il ne pouvait bouger que ses orteils, donc nous avons eu peur de la paralysie pendant un moment."

Cela commence à peser sur son mental

"Cette hernie était sous contrôle, mais à cause du coup, quelque chose a dû se déplacer, de sorte qu'il pouvait à peine bouger à cause de la douleur", a continué sa soeur. "Les infirmières ont même dû lui enlever ses vêtements sales de footballeur pour le changer, car il ne pouvait plus du tout bouger."

Vanheusden subit donc une nouvelle blessure. Une de plus. "Il ne mérite pas cela. C'est inimaginable à quel point il est malchanceux", a ajouté Lisa. "Je ne connais personne de plus fort mentalement que Zinho. Mais même avec lui, cela commence à peser sur le plan émotionnel."