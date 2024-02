🎥 Le discours poignant de Simon Mignolet avant la demi-finale : "Pensez à ça, et on se qualifiera !"

Simon Mignolet est le leader incontestable du vestiaire brugeois. Alors que la Coupe de Belgique est importantissime pour les Brugeois, c'est lui qui se chargeait du discours avant la demi-finale aller.

Un discours révélé par le FC Bruges sur ses réseaux sociaux, avant la demi-finale retour ce mercredi. L'Union Saint-Gilloise a pris un léger avantage psychologique en mettant le but du 2-1 au Jan Breydel, la forme des deux équipes étant diamétralement opposée. Bruges devra tenir bon au Parc Duden, et se rappeler des mots de son capitaine au match aller.

"Je veux que tout le monde se rende compte de pour quoi nous jouons ce soir. Nous sommes quelques chanceux dans ce groupe à avoir pu jouer une finale. Je vous le dis : ça n'arrive pas souvent dans une carrière. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'aller chercher ça", déclarait Mignolet.

"Imaginez ce jour. Pensez aux supporters qui veulent vous accompagner en finale. Pensez à l'importance que ça aura après votre carrière. Pensez à ceux qui vous aiment et veulent être là ce jour-là", continue le portier brugeois. "Pensez à eux, et on va y arriver, les gars".