Décisif aux tirs au but, maintenant titulaire en championnat et... grosse surprise de Tedesco pour l'Euro ?

Titulaire pour la campagne d'Europa League, Mile Svilar vient d'enchaîner les deux dernières rencontres de championnat dans les cages de l'AS Rome, en Série A. Pour la première fois de sa carrière, le portier de 24 ans joue... et le fait très bien.

Le parcours de Mile Svilar restera toujours atypique. Parti du RSC Anderlecht pour rejoindre Benfica, en 2017, le portier natif d'Anvers n'a disputé que 23 rencontres avec le club lisboète, en cinq saisons.

Celui qui a probablement quitté la Belgique trop tôt n'a jamais vraiment eu l'occasion de jouer et d'enchaîner, ne disputant que les matches de Coupe du Portugal ou les matchs dans lesquels l'entraîneur avait décidé de faire tourner son effectif.

À l'été 2022, le Belgo-serbe est appelé par José Mourinho pour, à la base, devenir le deuxième gardien de l'AS Rome, en Série A. A 24 ans, Mile Svilar commence enfin à prendre du galon et glane progressivement une place de titulaire dans la capitale italienne.

Svilar, l'énorme surprise de Tedesco à l'Euro ?

Cette saison, le gardien de 24 ans ne jouait que la Coupe d'Europe, l'Europa League. Titulaire lors des six matchs de poule, Mile Svilar l'était aussi en 1/16es de finale, que ça soit à l'aller ou au retour, contre Feyenoord. Et, avec deux penaltys sauvés lors de la séance de tirs au but, il a grandement contribué à la qualification de la Louve pour le tour suivant.

Oui, Mile Svilar joue peu. Très peu. Mais quand il reçoit sa chance, l'ancien d'Anderlecht joue bien. Très bien. À tel point que Daniele De Rossi, le nouvel entraîneur de la Roma, l'a titularisé pour les deux dernières rencontres de championnat, contre Frosinone et le Torino. Avec une clean-sheet et deux victoires, Svilar semble avoir convaincu.

Et maintenant ? La sélection pour l'Euro 2024 se fera dans environ trois mois, ce qui laisse le temps à Mile Svilar d'exploser dans la capitale italienne. S'il parvient à réitérer assez souvent l'excellente performance réalisée contre Feyenoord, cette semaine, il aura très probablement son mot à dire d'ici à la fin de saison.

Sélectionné à une reprise avec la Serbie, en septembre 2021, Svilar n'a disputé qu'un match amical et peut encore être appelé avec les Diables. Il appartient à Domenico Tedesco de choisir s'il veut emmener le Belgo-serbe en Allemagne, et il est bien probable que ses récentes prestations aient bousculé les idées du sélectionneur de notre équipe nationale.