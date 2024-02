Enfin une bonne nouvelle au Standard en cette fin de saison

Cihan Canak (19 ans) avait la poisse en ce début d'année 2024. Mécontent de son temps de jeu sous Hoefkens puis Leko, le jeune belgo-turc espérait un prêt (il était notamment cité au RWDM). Mais Canak s'occasionnait alors une blessure qui coupait court à toute velléité de départ, et aurait bien pu mettre un terme prématuré à sa saison.

On croyait le talent du Standard gravement touché au genou, mais les dernières nouvelles étaient un peu meilleures que prévu. Ce mercredi, le club liégeois en avait même une excellente à communiquer aux supporters : Cihan Canak est de retour à l'entraînement. Il pourrait bien faire son retour avant la fin de la phase classique, si les choses se passent au mieux. La phase finale semble plus plausible.

🫂 Nice to see you 𝐛𝐚𝐜𝐤 with the squad, Cihan. 👀#RSCL #COYR 🔴⚪️ pic.twitter.com/n7vJGjBuQI