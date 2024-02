Kevin De Bruyne met tout le monde à ses pieds : "Le joueur le moins égoïste devant le but"

Kevin De Bruyne et Erling Haaland ont impressionné en FA Cup. Manchester City a gagné 2-6 contre Luton Town après quatre passes décisives de KDB et cinq buts du Norvégien.

La soirée aura été plus que réussie pour Manchester City mardi avec une qualification facile pour le sixième tour de la FA Cup après avoir éliminé Luton Town (2-6).

Un succès rondement mené par deux éléments principalement : Kevin De Bruyne et servir Erling Haaland. En effet, le Diable Rouge aura été à l'assist à quatre reprises sur les cinq buts inscrits par l'inarrêtable géant norvégien.

Après la rencontre, c'est évidemment un Pep Guardiola avec le sourire jusqu'aux oreilles qui s'est dit extrêmement heureux de la performance de ses joueurs.

Pep Guardiola toujours sous le charme de son duo De Bruyne - Haaland

"Je pense qu'Erling Haaland a besoin de quelqu'un avec la vision, la qualité et la générosité de Kevin De Bruyne. Kevin est le joueur le moins égoïste devant le but. S'il le pouvait, il aurait aidé Haaland à en marquer un de plus", a-t-il déclaré sur le site internet de Manchester City.

"D'un autre côté, Kevin a besoin du mouvement et du dynamisme d'Erling. Ils forment un duo offensif particulièrement agressif", a ajouté Guardiola. "Que puis-je dire? Les passes étaient bonnes, les buts étaient jolis. Nous avons même eu deux ou trois occasions d'en marquer plus. Les joueurs ont très bien joué."