Période charnière pour le football belge, et Bruges veut faire cavalier seul !

Dans ses interviews de la semaine, le PDG du Club de Bruges, Bob Madou, a évoqué la vente individuelle des droits TV des Blauw & Zwart. Une idée qu'avait déjà lâchée Bart Verhaeghe.

Nous arrivons dans la période de l'année où la Pro League doit gérer la problématique des droits TV. Les négociations vont bientôt débuter pour savoir quels partenaires pourront diffuser la saison 2025-2026 et à quel prix.

Pendant ce temps, dans tous les médias du nord du pays, le PDG du Club de Bruges, Bob Madou, crée la polémique. Habituellement, les droits TV de l'ensemble des 16 clubs du championnat sont vendus, en un seul paquet, au diffuseur, en l'occurrence Eleven DAZN. Toutefois, l'homme fort en Venise du Nord veut désormais procéder avec des ventes individuelles, "au mérite", en fonction de la contribution du club.

"Nous pensons que le Club de Bruges et quelques autres clubs détenons une part importante de la contribution" a-t-il notamment déclaré dans les colonnes du Nieuwsblad, mardi.

Bruges et son PDG veulent faire cavalier seul dans la vente des droits TV

Est-ce une réelle menace ou un moyen de faire pression ? Bob Madou ne plaisante pas. "Nous avons de réelles réserves sur une vente collective.", a-t-il poursuivi. Ce n'est pas la première fois qu'un club menace de faire cavalier seul et, au sein des autres clubs de Pro League, l'inquiétude ne semble pas de mise.

"Si tout le monde commençait à négocier avec Dazn, ce serait quelque chose. Disons donc que les déclarations de Madou s'inscrivent dans la bataille en cours entre les grands et les petits clubs concernant la répartition des droits TV. Le Club, comme tout le monde, veut simplement la plus grande part possible du gâteau" analysait l'économiste Wim Lagae dans les mêmes colonnes.