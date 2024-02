Thorgan Hazard défend son frère Eden après son interview "polémique"

Eden Hazard s'est exprimé sur son hygiène de vie il y a quelques semaines dans une interview qui a fait beaucoup réagir. Thorgan Hazard a défendu son frère pour les caméras d'Eleven Sport.

Eden Hazard a pris sa retraite après plusieurs années compliquées au Real Madrid, le corps vaincu par des blessures à répétition et le manque de rythme. Mais surtout l'esprit vaincu par une absence d'envie et de plaisir. L'ancien capitaine des Diables Rouges a préféré raccrocher pour se concentrer sur sa famille, ce qui a déplu à certains.

Alors quand Eden a raconté, dans plusieurs interviews dont une qui faisait la une de France Football, son hygiène de vie particulière et peu adaptée au sport de haut niveau, les critiques ont fusé. Christophe Dugarry, champion du monde 1998, a notamment dézingué Hazard, estimant qu'il se "foutait du monde" (lire ici). Mais l'honnêteté de l'ancien de Chelsea plait également, et elle n'a pas surpris. Son frère Thorgan, interviewé par Eleven Sport, a défendu son aîné.

Thorgan défend Eden

"Je le connais, donc je savais déjà tout ça. Après, on va dire qu'il s'est lâché sur cette interview", reconnaît Thorgan. "Mais ce n'est pas comme s'il n'avait pas fait de sacrifices. Et je le comprends aussi, dans la famille, on est des bons vivants. On aime la bonne ambiance, quand on voit quelqu'un, on ouvre une bouteille. Sans être alcooliques, hein", rigole le joueur du RSC Anderlecht. "Mais tu ne veux pas te priver de ces moments-là".

Une personnalité qui était connue des coéquipiers d'Eden durant sa carrière. "Il n'avait pas besoin d'être au top physiquement pour faire la différence, avec son talent. Tous ceux qui ont joué avec lui le disaient, ils acceptaient ce qu'il faisait parce que le week-end, il te faisait gagner", ajoute Thorgan Hazard. "Tu as besoin de gars comme ça dans un groupe. Je ne vais pas dire qu'il en faut 15, mais si tu en as un ou deux, c'est bien pour le groupe".