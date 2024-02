L'honnêteté d'Eden Hazard ne plaît pas à tous : "Il se fout de la gueule du monde !"

Eden Hazard a donné une interview "à la Hazard" pour France Football la semaine passée, expliquant sa vision du professionnalisme. Une vision que ne partage pas le champion du monde 1998 Christophe Dugarry.

Eden Hazard n'a jamais été réputé pour son amour de l'effort. Ce qui plaisait à l'ex-capitaine des Diables Rouges, c'est de jouer, certainement pas de s'entraîner ou de surveiller son régime alimentaire. Désormais retraité, Hazard l'a clairement répété dans une interview vérité donnée à France Football, la semaine passée (lire ici pour un extrait).

L'ancien du Real Madrid est également revenu sur son échec dans son club de coeur, après son transfert depuis Chelsea en 2019 (lire ici). Des explications qui n'ont pas plu du tout à Christophe Dugarry, analyste pour RMC Sports. "T'as des obligations, quand tu signes un contrat. Ce qu'il fait là, c'est l'apologie du "je fais n'importe quoi et je vous emm*rde (...) C'est une honte pour tes partenaires et tes supporters, peu importe le grand joueur que tu as été", assène le champion du monde 1998.

Hazard, une "honte pour le football" ?

Pas réputé pour ses analyses mesurées, Dugarry va plus loin : "Tes supporters ont payé pour te voir jouer et toi tu t'es bourré la gueule la veille avec tes amis. C'est se foutre de la gueule du monde et du football", insiste-t-il. Eden Hazard n'a pourtant jamais dit avoir bu les veilles de match (à l'exception d'une anecdote bien connue, datant de la veille de son match d'adieux à Lille, match lors duquel il a inscrit un triplé). mais Christophe Dugarry a visiblement un oeuf à peler avec l'ex-Diable.

"Il fait ce qu’il veut mais ce qu’il a dit, c’est une honte. Il fallait le dire avant au président du Real Madrid, aux supporters. Là, il arrive, dit ‘j’ai fait la fête, j’ai grossi et j’emme*** tout le monde", conclut Dugarry...