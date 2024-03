Deux grands absents au pire moment dans la sélection de Bruges avant le choc à Genk

Le Club de Bruges joue un match crucial ce dimanche à Genk. Ronny Deila joue peut-être bien sa tête, et sera privé pour l'occasion d'un pion très important.

Le FC Bruges se rend à Genk ce dimanche (13h30) dans un match qui peut peser très lourd dans la balance. Aucune des deux équipes n'est en effet assurée des PO1 à l'heure actuelle, et même Bruges, 3e, aurait sur papier pu sortir du top 6 ce week-end (ce n'est plus le cas suite à la défaite du Cercle contre Malines).

Toujours est-il que Ronny Deila est sous pression. Et alors que les Blauw & Zwart sont déjà privés de Simon Mignolet, blessé en demi-finale de la Coupe, ils devront également faire sans Igor Thiago. Le Brésilien souffre d'une surcharge physique, rapporte Het Laatste Nieuws.

Pire : Antonio Nusa sera également absent. Le Norvégien semble avoir pris un rude coup au moral depuis l'échec de son transfert à Brentford, et n'a plus été titulaire une seule fois après avoir déjà manqué un match pour cause de fatigue mentale.