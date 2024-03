15 ans après Romelu Lukaku, Sclessin assistera-t-il aux grands débuts d'un nouvel ovni du football belge ?

Jorthy Mokio saute les étapes les unes après les autres. Au point de battre un record à Sclessin ce dimanche ?

Le hasard du calendrier nous vaut parfois quelques clins d'oeils à l'histoire. S'il était amené à entrer en action au Standard ce soir, Jorthy Mokio deviendrait le plus jeune joueur à faire ses débuts en Pro League à 16 ans et 2 jours. Le Buffalo avait tout juste un an lorsque Romelu Lukaku établissait le précédent record lors de ces fameux test-matchs de 2009...sur la pelouse de Sclessin.

Le contexte n'est évidemment pas le même, tant au niveau de la situation au classement que du poste occupé : Mokio est un défenseur central gaucher. Un secteur dans lequel Gand est assez déforcé en ce moment : "Watanabe et Torunarigha n'ont pu s'entraîner que très peu avec le groupe ces derniers jours, seulement aujourd'hui lors de la dernière séance. sur. Nous attendrons demain pour voir comment ils vont digérer cela" a déclaré Vanhaezebrouck en conférence de presse, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Les chances de voir Jorthy Mokio glaner ses premières minutes sont donc réélles : "Normalement, je l'aurais sélectionné début janvier s'il avait signé un contrat. Il s'en est très bien lors du stage, il a besoin de défis. Il est bien trop bon pour jouer en catégories d'âge. C’est pourquoi il est surclassé depuis plusieurs années. Maintenant qu'il a seize ans, il rejoint immédiatement la sélection". Sclessin assistera-t-il quinze ans plus tard aux grands débuts d'un nouveau phénomène de notre football ?