La poisse poursuit Renaud Emond une fois de plus avant le match à Anderlecht

Décidément, après des débuts en fanfare, le passage de Renaud Emond à l'AS Eupen est compliqué. Le buteur des Pandas est à nouveau malade et pourrait ne pas être titulaire ce dimanche.

Dès son premier match avec l'AS Eupen, Renaud Emond avait marqué un but très important face au RWDM. On croyait alors le "Phénix" ressuscité, mais la suite a été plus compliquée. L'ancien du Standard est tombé malade, manquant trois rencontres, et n'a pas trouvé le chemin des filets depuis en 3 rencontres pour les Pandas.

Ce dimanche, Eupen se rend au RSC Anderlecht pour un match qui s'annonce compliqué. Face à des Mauves en grande forme, les germanophones doivent à tout prix prendre des points, ou éviter les Playdowns sera mission impossible. Mais Renaud Emond serait, selon nos informations... tombé malade, encore une fois.

Si sa participation au match n'est pas nécessairement mise en danger, Emond pourrait bien une fois de plus devoir débuter sur le banc. L'attaquant ne s'est en effet pas entraîné pleinement cette semaine. Même problème pour le tout jeune Matteo Filorizzo (17 ans), qui avait failli marquer son premier but en pro la semaine passée.