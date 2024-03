Un nouveau weekend, une nouvelle polémique arbitrale : Westerlo furieux sur la phase qui aurait pu tout changer contre Charleroi

Westerlo a perdu 0-1 contre Charleroi. Son entraîneur Rik De Mil a peu goûté à l'arbitrage de Bram Van Driessche.

La première mi-temps de Westerlo - Charleroi a été animée. Mais on note tout de même un but d'Arthur Piedfort a été annulé pour une faute sur Daan Heymans. Bram Van Driessche a immédiatement sifflé, avant que le but ne soit marqué.

Une phase qui interpelle Rik De Mil, même si ce dernier a tenté de faire bonne figure : "Tout d'abord, nous sommes responsables de la défaite car nous devons simplement concrétiser nos chances. Nous ne devons absolument pas oublier cela. C'est important, de d'abord se regarder soi-même, même quand on est émotionnel".

Pour l'entraîneur campinois, la faute n'est pas flagrante : "Sur cette phase, l'arbitre aurait toujours dû laisser jouer car il ne peut pas voir clairement la faute. Si le VAR intervient ensuite et dit 'Ok, c'était une faute très claire', alors vous pouvez l'annuler. Parfois, ce n'est pas plus compliqué que ça". Avec cette défaite, Westerlo voit Charleroi revenir à un petit point au classement.