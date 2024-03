Anderlecht a été moins bon qu'Eupen, mais s'en est sorti

Le Sporting d'Anderlecht a offert un bien triste spectacle ce dimanche contre l'AS Eupen. Heureusement pour les Mauves, la différence avait été faite très tôt.

On annonçait une promenade pour Anderlecht ce dimanche contre l'AS Eupen, et ce malgré l'absence de Jan Vertonghen, ce qui permet à Federico Gattoni de glaner sa première titularisation. Bien vite, on pense en prendre la direction : Thorgan Hazard, qui avait déjà obtenu une énorme occasion dans les premières secondes, est à la conclusion d'un contre rondement mené par Dolberg et Dreyer (1-0, 9e).

Slonina doit vite sauver le 2-0 devant Dreyer (11e), et Anderlecht semble parti pour dérouler. Mais comme souvent après une bonne entame, les Mauves ralentissent. Keita alerte Schmeichel (22e), Eupen prend place dans la moitié de terrain bruxelloise. Sur un superbe contre, Anders Dreyer enroule de peu à droite du but de Slonina ; mais la plus grosse occasion de la première période sera pour Pantovic, trouvé dans le petit rectangle et qui ne cadre pas sa tête (35e).

© photonews

Un Anderlecht avec le frein à main

Et au retour des vestiaires, c'est encore le RSCA qui est mal réveillé : après une petite erreur de Sardella, un coup-franc lointain est repris par Renaud Emond sur la barre de Schmeichel (48e). Une grosse alerte, alors que c'est le néant sur le plan créatif côté anderlechtois. C'est simple : Eupen joue mieux au football qu'Anderlecht.

Seules deux lourdes frappes de Sardella vont forcer Slonina à des arrêts assez simples, tandis que Riemer met bien trop longtemps à injecter du sang neuf dans son équipe. Nilson Angulo, fraîchement monté, fait immédiatement mal mais son centre ne trouve personne (84e). L'ultime occasion est pour Palsson, dont la tête passe de très peu à côté (89e). Une occasion qui fait passer Eupen... devant aux "expected goals". Ca en dit long, quoi qu'on pense de ce type de statistique. Le RSCA prend les trois points, et c'est tout...