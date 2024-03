Le "nouveau Jan Vertonghen" explique pourquoi il a préféré l'Union au Club de Bruges

Fedde Leysen s'attendait peut-être à plus de temps de jeu pour sa première saison à l'Union Saint-Gilloise. Mais il ne regrette pas d'avoir rejoint le Parc Duden.

International Belge chez les U21 et membre de l'équipe espoirs du PSV, Fedde Leysen (ici en photo au duel avec Aron Donnum) suscitait beaucoup de convoitises cet été. Face à la difficulté de s'imposer au sein de l'équipe première, le défenseur central de 20 ans a rapidement décidé de ne pas prolonger, pour finalement rejoindre l'Union Saint-Gilloise.

Les Unionistes n'étaient pas seuls sur la balle : "Le Club de Bruges était aussi intéressé, mais j'ai choisi l'Union parce que j'aimais leur style de jeu" révèle-t-il à la Dernière Heure. Mais Leysen ne joue que très peu à Saint-Gilles. Avant sa blessure à l'épaule, qui l'éloigne des terrains depuis fin 2023, il n'était entré en action qu'à quatre reprises en championnat.

Grandir avec l'Union Saint-Gilloise

Mais il ne s'alarme pas pour autant : "Le fait de pouvoir travailler avec des joueurs expérimentés comme Machida ou Burgess me pousse vers le haut. J'ai pris le temps de m'adapter et j'ai pu me montrer à plusieurs reprises, je suis donc content de ma progression".

Il peut notamment compter sur le soutien de Wesley Sonck, entraîneur des U19 belges : "Il m'a souvent dit que j'étais Jan Vertonghen, avec 15 ans de moins". Arrivera-t-il à se montrer à la hauteur de cette comparaison pour le moins flatteuse ?