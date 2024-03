"Le deuxième gagne du temps contre l'avant-dernier, cela veut dire beaucoup"

Eupen n'a pas à rougir de sa prestion à Anderlecht. Mais comme souvent cette saison, les Pandas doivent finalement s'avouer vaincus.

Anderlecht s'attendait sans doute à un match plus simple contre Eupen après avoir ouvert le score assez tôt dans la rencontre grâce à Thorgan Hazard. Les visiteurs n'étaient alors pas bien en place : "On a mal commencé, avec beaucoup de pertes de balle" concède Florian Kohfeldt.

L'entraîneur allemand a ensuite apprécié la réaction de son équipe : "Au bout du compte, nous repartons avec plus de grosses occasions et d'expected goals. Ce n'est pas rien lorsque l'on se déplace ici. Voir le deuxième commencer à gagner du temps contre l'avant-dernier, cela veut dire beaucoup".

Mais l'alliance repart une nouvelle fois bredouille et est désormais mathématiquement condamnée à disputer les Playdowns : "C'est l'histoire de notre saison. Que ce soit sur phase arrêtée, attaque placée, en contre : dans tous les compartiments du jeu, nous avons créé quelque chose. Ce n'est pas facile à avaler mais on continuera encore et encore à se préparer avec la même exigence".