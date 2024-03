📷 Zeno Debast portait un brassard très spécial contre Eupen, oeuvre d'un artiste bruxellois

Zeno Debast était capitaine dimanche en l'absence de Jan Vertonghen. Il portait un brassard très spécial pour l'occasion.

On le sait, le Sporting d'Anderlecht aime rendre hommage à la culture bruxelloise depuis quelques années. Un bon exemple est la collaboration entre le RSCA et le rappeur Damso, ou la diffusion à titre principal d'artistes belges et bruxellois dans le stade avant le coup d'envoi.

Dimanche, Anderlecht a mis à l'honneur un artiste local : Pattat, un graphiste qui préfère rester anonyme mais fréquente régulièrement le Lotto Park, et dont les oeuvres sont bien connues des supporters comme des Bruxellois. C'est lui qui a créé le design du brassard porté par Zeno Debast pour l'occasion.