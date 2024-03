Anderlecht pense déjà au mercato estival et veut absolument garder un joueur clé

Jesper Fredberg n'est pas un homme qui laisse les choses au hasard : le manager du RSCA est déjà en train de travailler sur le mercato estival. Avec une certitude : il faut conserver Ludwig Augustinsson.

C'est un dossier prioritaire pour Anderlecht, qui loue pour l'instant Augustinsson à Séville sans option d'achat. À l'époque, le club n'avait pas le budget nécessaire pour acheter définitivement le Suédois car Jesper Fredberg devait encore finaliser quelques autres dossiers coûteux.

Augustinsson, une vraie valeur ajoutée

À l'époque, Fredberg avait également l'œil sur Thorgan Hazard et savait qu'il aurait besoin du reste de son budget transferts pour concrétiser un tel coup. Il ne pouvait pas non plus faire de promesses concernant un prix de transfert pour l'été prochain, car tout dépendrait du déroulement de la saison et des revenus du club.

Ludwig Augustinsson était donc censé venir pour une saison, mais la question a toujours été de savoir s'il pourrait être acquis plus tard. Et désormais, aucun doute pour les deux parties, qui veulent continuer ensemble. Le back gauche est en effet une valeur ajoutée totale pour le RSCA.

Fort défensivement, bon dans la construction du jeu et capable de parcourir toute sa ligne, Augustinsson est également un mentor pour Moussa N'Diaye qui possède certes de nombreuses qualités mais manque encore d'expérience et de placement.

De bonnes relations avec Séville

Augustinsson se sent très bien à Bruxelles et souhaite également rester. Il lui reste un an de contrat avec Séville après cette saison, mais le club ne compte plus vraiment sur lui.

Avec les bonnes relations entre Fredberg et la direction de Séville, une bonne discussion devrait donc être possible. Lorsqu'il cherchait un défenseur supplémentaire, Federico Gattoni est arrivé en provenance du club espagnol et la première recrue de Fredberg, Thomas Delaney, est également arrivée de là-bas en prêt avec option d'achat.

Augustinsson n'est pas le joueur le plus "flashy" à Anderlecht, mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il est également très apprécié dans le groupe. Tout indique donc que si les négociations se passent bien, le Suédois sera toujours là la saison prochaine.