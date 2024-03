"Je n'ai pas compris comment fonctionnent les Play-Offs 2, mais allons pour le jackpot !"

Prêté par la Genoa jusqu'en fin de saison, Kelvin Yeboah a inscrit ses deux premiers buts à Sclessin, contre La Gantoise. L'attaquant italo-ghanéen n'a pas encore tout à fait compris le fonctionnement des Play-Offs, mais il est prêt à aller chercher le jackpot avec le Standard.

Associé à Wilfried Kanga, Kelvin Yeboah grandit à la pointe de l'attaque du Standard. Arrivé au mois de janvier, l'Italo-ghanéen de 23 ans a inscrit un doublé contre La Gantoise et forme une paire intéressante avec son coéquipier ivoirien.

"On essaye de se regarder, de regarder ce que chacun préfère. Nous sommes tous différents et tout le monde a ses qualités, on essaye de s’adapter. Pour un attaquant, marquer des buts, c’est comme de la nourriture. Ce but premier but est tombé à l’un des moments décisifs et il a pu nous aider."

Kelvin Yeboah n'a pas encore tout à fait compris le système des Play-Offs

Cette victoire a propulsé le Standard à la 10e place, cinq longueurs devant Louvain et la zone de relégation. Les Rouches disputeront les Play-Offs 2... dont Kelvin Yeboah n'a pas encore tout à fait compris le principe.

Honnêtement, je ne sais pas comment ça fonctionne. On a essayé de me l’expliquer, mais je n’ai rien compris. Je leur ai répondu ‘Laissez-moi simplement me concentrer sur le fait de gagner des matchs", rigole-t-il, avant d'apprendre que le vainqueur des Play-Offs 2 pouvait encore accrocher un ticket européen, en s'imposant contre le quatrième des Play-Offs 1. "On peut encore se qualifier pour l’Europe ? Alors, allons pour le jackpot !"