L'homme du match, Kelvin Yeboah, a fait chavirer Sclessin : "J'aime jouer à deux attaquants"

Buteur au RWDM, Kelvin Yeboah a inscrit ses deux premiers buts à Sclessin. Deux buts capitaux qui ont permis au Standard de s'imposer contre La Gantoise et de presque assurer son maintien en D1A.

C'est un grand soulagement qui s'est emparé de Sclessin après le coup de sifflet final contre La Gantoise. La victoire des Rouches leur permet de prendre cinq longueurs d'avance sur Louvain et la zone rouge, à deux journées de la fin de la phase classique. Le double buteur, Kelvin Yeboah, était naturellement tout sourire lorsqu'il s'est présenté en zone mixte.

"On savait qu’on pouvait le faire, on avait la confiance. Cela ne venait juste pas et je suis très heureux d’avoir pu aider l’équipe. En football, il y a tellement de facteurs. Vous pouvez tout faire correctement et les choses ne tournent pas comme vous le voulez. C’est très difficile de tout donner et de ne pas voir les résultats, mais il faut continuer à travailler et on en voit les bénéfices aujourd’hui", souriait Kelvin Yeboah à notre micro.

"En première période, on était un petit peu impatient. On a fait les meilleurs choix en deuxième mi-temps, avec la vitesse et la puissance pour leur faire mal dans le dos. Tactiquement, on a défendu un petit peu plus en zone pour jouer le 1 contre 1 en contre, ce qui nous a donné plus d’occasions."

À côté de Wilfried Kanga, Kelvin Yeboah se sent mieux

Buteur de manière chanceuse sur la pelouse du RWDM, lors de ses premières minutes avec le Matricule 16, l'attaquant italo-ghanéen a inscrit ses deux premiers buts à Sclessin. Seul devant et un petit peu perdu à Westerlo, l'attaquant de 23 ans se sent beaucoup mieux avec Wilfried Kanga à ses côtés.

"J’aime jouer avec deux attaquants, nous avons une bonne connexion et nous nous complétons très bien. Il est très physique et je suis un attaquant plutôt rapide. Je pense que ça aide l’équipe. Tous les joueurs doivent trouver l’envie de jouer le prochain match s’ils restent sur le banc. Je veux toujours prouver, je suis venu ici pour apporter ma contribution à l’équipe."