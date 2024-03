Mats Rits chambre Thorgan Hazard mais tire la sonnette d'alarme après le match brouillon contre Eupen

Anderlecht s'est fait peur en ne tuant pas le match contre Eupen (1-0). Mats Rits reconnait que la prestation d'ensemble de l'équipe n'est pas assez aboutie.

Quand Anderlecht a ouvert le score très tôt dans la rencontre par Thorgan Hazard, peu auraient parié sur un retour d'Eupen. Mais les Pandas ne sont pas passés loin d'arracher un point au Lotto Park : "Avant le match, nous avions dit que nous avions besoin d'un début très agressif. C’est ce qu'il s'est passé, mais sans suite. Nous devons tuer le match tout de suite. Nous avons beaucoup d'occasions pour faire 2-0 ou 3-0 mais nous ne les concrétisons pas" explique Mats Rits.

Le milieu anderlechtois concède que l'équipe a ensuite perdu une partie du contrôle sur le match : "Ils obtiennent quelques contres grâce à leur vitesse et en seconde période, c'était du tout ou rien. C'est devenu un match délicat pour nous. Nous devons aussi apprendre de ce genre de rencontres. Mais il faut aussi les gagner".

Malgré la prestation assez brouillonne, Rits n'a pas perdu son sourire au moment d'évoquer le nouveau but de Thorgan Hazard et le salto pour le célébrer : "Je ne sais pas si ce sont ses enfants qui lui ont demandé de faire une roue (ils lui avaient demandé de dédier son dernier but à leur perruche décédée NDLA). Mais en tout cas, le salto de Dennis Odoi contre Genk était bien plus beau. Je lui dirai après sa douche".