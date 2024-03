Trois en trois matchs pour Hayao Kawabe, l'homme fort du Standard sur le plan offensif : "J'avais besoin de changer d'énergie"

Contre La Gantoise, Hayao Kawabe a délivré sa troisième passe décisive en trois matchs. Le Japonais a un pied dans 41% des buts des Rouches cette saison, un total qui pourrait encore augmenter puisqu'il évolue désormais avec un deuxième attaquant devant lui.

C'est un Hayao Kawabe soulagé qui s'est présenté à notre micro après la victoire du Standard contre La Gantoise, samedi. Le Japonais a réalisé une deuxième période de haute voltige, ponctuée d'un but et d'une passe décisive.

"La deuxième partie de saison n’a pas été facile, cette victoire est très importante pour tout le monde. Les deux ou trois derniers matchs étaient très stressants. C'est un succès très important pour aller en Play-Offs 2."

Le succès des Rouches a été facilité par l'exclusion de Nurio Fortuna, dès la 19e minute. "On pouvait être plus agressifs en supériorité numérique, avec plus d’espace et de temps pour jouer facilement. On voulait le faire dès la première mi-temps, mais il y avait quelques craintes par rapport à l'enjeu."

Hayao Kawabe, l'homme fort du compartiment offensif du Standard

Joueur le plus décisif du Standard sur le plan statistique, le Japonais a inscrit son septième but et délivré sa cinquième passe décisive en championnat. Il a un pied dans 41% des buts des Rouches en Pro League. Avec deux attaquants devant lui, Hayao Kawabe se sent mieux et a davantage de possibilités pour faire un bon usage du ballon.

"Ce but et cette passe décisive sont très importants pour moi. Mes coéquipiers croient en moi, je joue de manière plus directe vers le but. Parfois, ce n’est pas simple, car on ne joue que comme cela depuis trois ou quatre matchs. Kelvin est rapide, il a la puissance et j’ai plus d’options vers le but. Cela me facilite la tâche dans la création du jeu, pour marquer des buts ou faire des passes décisives."

Sa mise sur le banc au Parc Duden en avait surpris plus d'un. Le numéro 6 était monté à la mi-temps et avait fait du bien et avait délivré l'assist pour Djenepo, il était donc logique de le voir commencer contre les Buffalos. Cette nouvelle passe décisive contre Gand, c'est la troisième en trois matchs pour Kawabe, qui avait frappé le corner pour Laifis à Westerlo.

"Je n’étais pas surpris d’aller sur le banc, car mes derniers matchs n’étaient pas très bons. J'avais besoin de changer d'énergie, et je suis monté au jeu à l'Union avec le feu. Parfois, c'est important d’aller sur le banc, ça peut faire du bien" a conclu l'un des hommes clés du Standard cette saison, à qui tout le monde en Cité Ardente pourra dire un grand merci.