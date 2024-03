🎥 La réaction qui prouve que Dries Mertens a encore faim de football, malgré sa fin de carrière proche

Cette saison est peut-être la dernière pour Dries Mertens, qui a laissé sous-entendre que la motivation à continuer n'était plus vraiment là . Pourtant, le Diable Rouge montre encore par certaines attitudes qu'il a faim de football.

Le week-end dernier, Galatasaray, en tête du championnat de Turquie, affrontait Besiktas. Un derby stambouliote qui reste très tendu, malgré la différence de points colossale entre les deux équipes (29 points après la victoire 0-1 du Gala). C'est certainement cette atmosphère spéciale qui explique l'explosion de joie de Dries Mertens, après avoir réussi un "simple" tacle.

Attaquant prolifique durant toute sa carrière, Mertens a également toujours montré un état d'esprit irréprochable, et c'est ce que les publics très chauds du Napoli, et aujourd'hui du Galatasaray, apprécient aussi chez lui. Poing serré, Mertens a célébré un tacle réussi comme s'il avait marqué un but (ce qu'il a fait à sept reprises cette saison).