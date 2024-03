Anderlecht était intéressé, mais il a choisi un autre défi : "Un meilleur projet pour moi"

Stanis Idumbo a quitté l'Ajax Amsterdam pour le FC Séville cet hiver. Il aurait également pu signer en Belgique, mais a privilégié le projet espagnol.

Alors que les discussions avec l'Ajax Amsterdam étaient au point mort, le transfert de Stanis Idumbo (18 ans) était l'une des sagas de l'hiver. Plusieurs clubs belges avaient caressé l'espoir de faire revenir l'international belge U18 au bercail. Idumbo, formé à Bruges et La Gantoise, était en effet l'un des grands espoirs ajacides, avec 13 buts en 17 matchs pour les U18 de l'Ajax notamment.

Mais malgré l'intérêt notamment du RSC Anderlecht et de La Gantoise, Idumbo a décidé de signer au FC Séville. "Le projet était tout simplement meilleur pour moi là-bas", assure-t-il dans La Dernière Heure. "Je pense que j'ai fait le bon choix en venant ici pour me développer". Idumbo a initialement intégré le noyau réserve sévillan, qui évolue en D4, mais a rapidement intégré le groupe professionnel et figurait sur le banc en Liga lors des 5 derniers matchs.

"Je pense que je ferai bientôt mes débuts en équipe première. C'était l'objectif en venant ici et si ça se confirme, je pense pouvoir devenir un meilleur footballeur en Espagne", conclut l'ambitieux milieu créatif.