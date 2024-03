Nordin Jackers a-t-il enfin saisi sa chance pour de bon ? Son père s'exprime sur son avenir

Nordin Jackers a déjà 26 ans, et il semble que ce soit le moment pour enfin exploser en D1A. L'ancien international espoirs est à un moment charnière.

Arrivé l'été passé à Bruges en tant que doublure de Simon Mignolet, Nordin Jackers (26 ans) a patiemment attendu son heure. Formé à Genk où il n'avait que peu obtenu sa chance, l'ancien international U21 (12 caps) a lancé sa carrière à Waasland-Beveren, avant de se retrouver sur le banc à OHL. Il semblait dans une impasse au moment de rejoindre les Blauw & Zwart, mais son match à Genk est peut-être un déclic.

Problème : cette saison, il n'est que prêté sans option d'achat, alors que Bruges a un grand talent en U23 en la personne de Nick Shinton. Rien ne dit donc que Jackers reste au Jan Breydel. "Nordin aime beaucoup être à Bruges, il l'a dit à de nombreuses reprises", souligne son père, Marc Jackers, dans Het Laatste Nieuws.

"Mais d'un autre côté, il aimerait redevenir numéro 1 quelque part. C'est Nordin qui devra trancher", déclare-t-il encore. "Le match de dimanche, toutefois, donne envie de plus". Il y aura peut-être une affaire à saisir l'été prochain pour tout club belge se cherchant un gardien de but. Jackers est sous contrat jusqu'en 2025 à OHL, et estimé à 400.000 euros sur Transfermarkt.