Incroyable : quand le Club de Bruges a raté de peu...Erling Haaland

Le Club de Bruges s'est fait une véritable réputation ces dernières années en recrutant des jeunes pépites. Il y a quelques années, les Blauw en Zwart sont passés à côté du buteur de Manchester City, Erling Haaland.

C'est le CEO du Club de Bruges, Vincent Mannaert, qui a raconté cette anecdote assez folle dans les colonnes d'Het Belang Van Limburg. "Au niveau du club, les discussions avançaient bien. Nous allions payer environ cinq millions d'euros à Molde, ce qui était beaucoup d'argent à l'époque. On parle de 2018. D'autant plus que Haaland avait à peine 18 ans et qu'il n'était même pas un joueur indiscutable à Molde."

Les complications sont arrivées lorsqu'est entré en scène le célèbre agent du Norvégien, Mino Raiola. "C'est là que les ennuis ont commencé. Car Mino a posé des exigences financières insensées - également au nom du père. Il voulait 30 % sur toutes les indemnités de transfert à venir, sinon l'affaire ne se ferait pas", a continué Mannaert.

Le Club de Bruges a fait de son mieux, mais les exigences étaient malheureusement trop importantes. "Pour nous, ce n'était pas négociable. C'était disproportionné et cela nous aurait de toute façon posé problème pour d'autres transferts dans le futur. Il n'était pas nécessaire que les choses se passent ainsi. J'ai remué ciel et terre pour que Haaland et Raiola franchissent acceptent nos conditions. Nous étions heureux de faire un effort, mais là... Non, nous ne pouvions pas."