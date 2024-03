Noah Sadiki a un objectif et il ne veut pas abandonner : "Choisir, c'est renoncer"

L'Union SG jouera ce soir contre Fenerbahce dans le cadre de la Conference League. Pour Noah Sadiki, la pression est bien présente.

Avec la réception de Fenerbahce ce jeudi au Lotto Park, il y aura énormément de pression sur le terrain et de bruit dans les tribunes. Les supporters turcs ont eu un nombre limité de tickets pour ce match mais ils seront bien présents.

Quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, les Bruxellois peuvent s'attendre à vivre une autre expérience en Turquie lorsqu'ils joueront le match retour contre Fenerbahçe devant pas moins de 52 000 supporters.

Noah Sadiki n'est pas dupe, il l'a déclaré à Sporza lors de la conférence de presse de l'Union SG à l'occasion du match européen. "Dans un tel stade, on a envie de tout donner", a-t-il déclaré. "Il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. Cela fait longtemps que j'ai envie d'y jouer".

La tâche semble particulièrement difficile, mais reste à savoir si Fenerbahçe donnera tout pour cette Conference League. Dans le championnat turc, ils sont à deux points du leader Galatasaray et la pression pour remporter le titre est énorme.

L'élimination de Francfort est un boost pour l'Union

En tête du championnat, l'Union joue la finale de la Coupe et est toujours en course pour l'Europe. Sadiki ne veut certainement pas que l'un de ces trophées devienne plus important que l'autre.

"Non, car choisir, c'est renoncer. Nous nous donnons à 100 % pour les trois compétitions. Après notre victoire contre Francfort, on se dit qu'on peut aller loin dans cette compétition. Nous avons pris un énorme boost. Nous voulons aller jusqu'au bout. C'est la vérité."