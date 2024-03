Tout le monde l'attend à Anderlecht, mais... cela n'arrivera pas de sitôt : "Fredberg le permet, mais il y a un problème"

A Anderlecht, de plus en plus de supporters militent pour un essai de 4-4-2 pour associer Kasper Dolberg et Luis Vazquez. Mais à entendre Brian Riemer, ce n'est pas encore pour tout de suite.

Les dernières rencontres de la phase classique face RWDM et Courtrai pourraient être l'occasion de tester certaines choses à Anderlecht en vue des Playoffs. Notamment le 4-4-2 ? Le contraste entre la rencontre à Bruges puis celle face à Eupen où Luis Vazquez a sauvé la maison mauve puis dû se contenter de huit minutes a plus encore mis en avant la volonté de certains de voir l'Argentin associé à Kasper Dolberg. Dolberg - Vazquez, un simple plan B ? Mais Brian Riemer est honnête : "Oui, nous avons déjà travaillé dessus, mais pas énormément. Mon problème n'est pas quand nous avons le ballon, car je sais que ça va bien se passer. Le problème survient quand nous n'avons pas le ballon. Lequel des deux va se replier pour couvrir les côtés ? Ils n'ont pas le profil pour cela. Cela fonctionne bien comme plan B, comme je l'ai déjà fait avec succès plusieurs fois". © photonews La question est également de savoir si Jesper Fredberg est favorable au 4-4-2, car il a toujours affirmé qu'Anderlecht jouerait en 4-3-3. "Jesper est d'accord avec tout ce que je fais (sourire), car nous discutons toujours ensemble au préalable. D'ailleurs, c'est une question d'animation. Allons-nous presser en 4-4-2 ou rester en 4-3-3 avec un de ces gars qui devra se replier sur le côté ?" Un discours dur à avaler pour Luis Vazquez. Mais Riemer joue la carte de l'apaisement : "C'est le foot. J'ai parlé avec lui. Luis est un vrai joueur d'équipe. Il était juste déçu de ne pas avoir pu apporter davantage à l'équipe. Il n'était pas en colère." Prudence contre le RWDM Contre le RWDM et Courtrai, Riemer fera légèrement tourner pour impliquer tout le monde et assurer une bonne condition physique. Mais attention à la bête blessée qu'est le RWDM. Leur situation est difficile mais il faut se concentrer sur nous-mêmes et surtout rester calmes. C'est un match important pour nous, mais nous ne sommes pas dos au mur. Et il faut jouer avec conviction, pas avec la peur".





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis RWDM - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (09/03).