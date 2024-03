Hein Vanhaezebrouck poursuivi par l'Union belge après Standard - Gand !

Les propos lâchés par l'entraîneur de La Gantoise vis à vis de l'arbitre du match contre le Standard n'ont pas plu. Des sanctions sont à prévoir.

Ce n'est pas nouveau : Hein Vanhaezebrouck commente généralement tout ce qui va et surtout ce qui ne va pas dans les rencontres de son équipe.

Après la défaite face au Standard, l'entraîneur des Buffalos s'en est pris à l'arbitre du match, Wesli De Cremer, et à sa décision d'accorder le penalty aux Rouches après ce qu'il a jugé être une faute de main de Pieter Gerkens.

"L'arbitre décide en moins d'une seconde. Ce n'est pas possible. Je ne pense pas que ce soit normal. Vous n'êtes pas prêt pour arbitrer un tel match. C'est un jeune arbitre et c'est un match important et avec beaucoup de pression. Je pense que des arbitres plus expérimentés réfléchiraient un instant et laisseraient la VAR décider", avait déclaré "HVH".

Un match de suspension pour Vanhaezebrouck

Et ces propos n'ont pas été du goût de tout le monde du côté de l'Union belge.

Selon le Nieuwsblad, cette dernière n'aurait pas apprécié que Vanhaezebrouck remette en question les qualités de l'arbitre De Cremer et ses compétences pour arbitre un tel match.

Une suspension d'un match effectif (+ un match avec sursis) ainsi qu'une amende attendraient l'entraîneur de La Gantoise. Le club pourra toujours faire appel de cette décision s'il le souhaite.