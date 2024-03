đŸŽ„ Again and again ! Kevin De Bruyne surprend totalement Liverpool avec une offrande dont il a le secret



Manchester City joue actuellement un match crucial Ă Liverpool. Le but qui a dĂ©bloquĂ© la partie a Ă©tĂ© inscrit sur un assist diabolique de Kevin De Bruyne. Liverpool 1-1 Manchester City Revivre Même sur une phase arrêtée, même face à une défense de Liverpool en place (du moins le pensait-elle), Kevin De Bruyne arrive encore à inventer des espaces. C'est ainsi sur un corner à priori anodin que KDB a complètement surpris les Reds. En adressant un caviar pour John Stones au premier poteau, De Bruyne a permis de placer Manchester City aux commandes. Il s'agit déjà du treizième assist du Diable Rouge depuis son retour à la compétition. But de Stones sur un centre d'extraterrestre de M. Kevin De Bruyne đŸ”„đŸ’Ż



Le Belge n'est pas un humain

pic.twitter.com/c0k5ma3jaA — SEY D. NAć€©đŸ‡”đŸ‡č (@SeydinaOfficial) March 10, 2024 Alexis McAllister a ensuite remis les deux équipes à égalité sur penalty en début de deuxième acte.



