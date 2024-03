Jan Vertonghen joue la transparence sur le penalty d'Anderlecht : "Je sens que je suis touché mais..."

Jan Vertonghen a été l'auteur du moment le plus bizarre du match contre le RWDM. Le défenseur a obtenu un penalty, mais a semblé le refuser.

En première mi-temps, Vertonghen est tombé après avoir été touché par derrière par Sousa. L'arbitre Laforge a immédiatement désigné le point de penalty, mais c'est la réaction de Vertonghen lui-même qui a attiré l'attention.

Ce dernier a immédiatement indiqué, avec son doigt, qu'il ne pensait pas que c'était un penalty. À 0-2, Vertonghen a quand même joué la carte de l'honnêteté.

Après consultation de la VAR, Laforge est resté sur sa position car il y avait bel et bien un contact. Dolberg a transformé le penalty. "C'était un peu compliqué", a lancé le capitaine du RSCA.

Riemer: J'ai vu une erreur dans un match beaucoup plus important

"Je sens que je suis touché par derrière, mais c'était très léger. J'ai alors tout de suite réagi en disant que c'était léger. Mais les gens autour de moi ont dit que c'était un penalty."

En conférence de presse, Brian Riemer a déclaré qu'il n'avait pas encore revu la phase. "Je ne peux donc pas juger, mais j'ai vu aujourd'hui une carte rouge dans un match beaucoup plus important et ça peut être considéré comme une erreur. Ce sont des choses qui arrivent et qui font partie du jeu", a-t-il confié en faisant référence à Charleroi - Cercle Bruges.