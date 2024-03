"Anderlecht a dominé et ils peuvent nous dire merci"

Le RWDM est totalement passé à côté de son match, de son derby. Désormais, le club va devoir se concentrer sur les Playdowns.

Face au Sporting d'Anderlecht, le RWDM a été dominé dans tous les secteurs de jeu. Un résultat sans appel (0-3) mais surtout une claque de plus dans une saison catastrophique qui devra être sauvée en Playdowns.

"La première période a été parfaite pour eux. Je ne connaissais pas ce genre de derby et je n'ai pas réussi à faire passer mon message. Visiblement, mes joueurs ne l'ont pas compris. Si cette première période est aussi bonne, ils peuvent nous dire merci", a commenté Bruno Irles visiblement déçu en conférence de presse.

Le RWDM et Anderlecht "pas dans la même catégorie"

L'entraîneur du RWDM a reconnu la supériorité de son adversaire du jour qui "ne joue pas le titre par hasard" mais il veut désormais passer à autre chose et avec les Playdowns en ligne de mire, les Molenbeekois vont devoir montrer un autre visage.

"Face à Anderlecht, on ne joue pas dans la même catégorie et on ne peut pas jouer à huit ou à dix parce qu'on se fait punir rapidement", a ajouté Irles.

En deuxième mi-temps, le RWDM a un peu plus fait le jeu mais pour le technicien français la raison est évidente : "On a régi parce qu'ils ont levé le pied. On n'aura pas le droit de faire les mêmes erreurs en Playdowns".