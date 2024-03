Anderlecht champion devant l'Union ? "C'est dans leur ADN"

Anderlecht s'est imposé presque en marchant sur le terrain du RWDM ce samedi (0-3). Les Mauves sont désormais à 6 points du leader, l'Union. Un retard qui sera divisé par deux aux début des Play-offs...

Et si Anderlecht surprenait l'Union ? Les Mauves poursuivent leur belle lancée et, l'air de rien, sont très bien placés à une seulement une journée des Play-offs.

Dans le podcast Vier-Nul de la VTM, l'ancienne légende d'Anderlecht Marc Degryse a expliqué qu'il croyait en un RSCA champion cette saison, 7 ans après le dernier titre.

Anderlecht champion ? Marc Degryse et Frank Boeckx y croient

"Les Mauve et Blanc ont pour objectif de dépasser l'Union, le rival de la ville, et de devenir champions", considère Degryse. "Ils ont tout ce qu'il faut pour être champions. Ils ont eu un programme moins exigeant que l'Union et ont toute la qualité et l'expérience nécessaires. Jouer pour gagner des trophées, c'est dans l'ADN d'Anderlecht."

Frank Boeckx, ancien gardien de la maison mauve, partage le même sentiment au vu de l'effectif. "Il y a Hazard, mais Dolberg est aussi un point fort, Dreyer marque à nouveau, Vazquez peut forcer quelque chose...Et j'ai apprécié Théo Leoni, enfin en 6, à sa meilleure position."