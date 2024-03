Bart Verbruggen revient sur son départ d'Anderlecht : "Je n'ai jamais voulu partir"

Bart Verbruggen a été la révélation du Sporting d'Anderlecht la saison dernière. Désormais, il garde les cages de Brighton, en Premier League.

La carrière de Bart Verbruggen (21 ans) connait une belle ascension depuis un an et demi. Propulsé titulaire à Anderlecht suite à la mise à l'écart de Van Crombrugge, il a multiplié les prestations de très haut niveau. L'été dernier, Brighton est venu le chercher pour 20 millions d'euros. Désormais, il est souvent titulaire avec les Seagulls et compte 4 caps avec les Pays-Bas.

Dans une interview accordée à Play Sports, le jeune gardien néerlandais est revenu sur son attachement au RSCA et son départ l'été dernier.

"Je les suis toujours, bien sûr. Ils sont deuxièmes (de Pro League) et qui sait pour les Play-Offs. Anderlecht aura toujours une place spéciale pour moi", a-t-il commencé. "(A propos de son départ) C'était rapide, c'est sûr. Je n'ai jamais eu envie de quitter Anderlecht. Mais quand un club comme Brighton se présente, on n'hésite pas. J'ai toujours rêvé de jouer à ce niveau. Ici, je peux encore apprendre beaucoup."