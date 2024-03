Le tournant dans la course à la D1A ? Zinho Gano raconte son grand retour à Zulte Waregem

Zinho Gano est de retour, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour la concurrence en Challenger Pro League. L'Anversois est une garantie de buts.

C'était l'événement dans ce RSCA Futures – Zulte Waregem : Zinho Gano est monté au jeu pour une petite demi-heure, faisant son retour après plusieurs mois d'absence. L'international guinéen était écarté du noyau sur décision de sa direction, pour raisons disciplinaires. Mais alors que l'Essevee sentait la crise couver et la montée lui échapper, Gano fait son retour avec pour mission d'emmener le club en D1A.

En quelques actions, Zinho Gano a pesé sur la défense anderlechtoise. Pas encore de but, mais une chose est sûre : le retour de l'homme aux 8 buts en 12 matchs avant sa mise à l'écart peut être crucial. « J'ai réintégré le groupe avant-hier, donc je n'ai pas participé à la semaine d'entraînement. Mais le groupe m'a bien accueilli », se réjouit-il à notre micro après le match. « Bien sûr, j'en connaissais déjà beaucoup, mais il y a quelques nouvelles têtes avec qui j'ai fait connaissance ».

Zinho Gano de retour au meilleur moment ?

Gano arrive en fin de contrat en juin, et on se doute que des discussions vont avoir lieu alors que l'attaquant n'a pas pu quitter Zulte cet hiver. Mais en attendant, le bon sens a prévalu : « Toutes les parties se sont mises à tables et sont arrivées à la conclusion que le plus important, c'était la promotion. C'est Zulte Waregem qui compte. Le passé est du passé, il faut ramener ce club à sa place, en D1A », assure Zinho Gano.

J'ai travaillé dans l'ombre, mais ça ne remplace pas le rythme de match

Reste à être décisif dans les dernières journées de championnat. Gano revient dans le « money time ». « J'ai déjà été décisif dans ces moments important au cours de ma carrière. Bien sûr, c'était dur de ne pas pouvoir aider l'équipe, mais c'est comme ça, une décision avait été prise et je devais la respecter », relativise-t-il. « J'ai travaillé dur, dans l'ombre. Je suis fit, je me suis entraîné mais bien sûr, ça ne remplace pas le rythme de match ».

Au vu de l'accueil que lui a réservé le public, totalement acquis à sa cause, Zinho Gano va en tout cas bien vite pouvoir tourner le bouton et se focaliser sur la fin de saison. « J'ai reçu énormément de soutien de leur part, et beaucoup de messages », se réjouit le buteur. Qui reprendra certainement le contrôle de son avenir en vue de l'été prochain s'il brille encore.