Luca Oyen, talent fragile : nouveau drame pour l'un des grands joyaux du football belge

La saison de Luca Oyen est terminée. Le jeune joueur de Genk s'est blessé contre le Standard ce dimanche (1-0). Un nouveau coup d'arrêt pour l'un des grands talents du football belge.

Luca Oyen aurait espéré ne plus jamais vivre ça. Dimanche dernier face au Standard, il s'est blessé à la 36e minute. Il s'est écroulé au sol sans qu'un contact avec un autre joueur ne l'ait provoqué. Image très forte : il a quitté le terrain sur civière, sous le regard inquiet de son coach Wouter Vrancken et de la Cegeka Arena.

Au vu de la fragilité du jeune ailier gauche, on pouvait craindre le pire...et c'est malheureusement ce qui est arrivé : Oyen est touché au genou. Le même qui avait cédé à l'été 2022. Il sera absent des terrains pendant au moins 8 mois.

Luca Oyen, un grand talent au physique fragile

Né en 2003, Oyen est vu depuis ses débuts comme l'une des grandes promesses du football belge. Le natif de Nottingham a fait ses classes dès son plus son jeune âge au sein de la formation limbourgeoise. Fils de Davy Oyen, figure connue de l'Histoire du club, il est intégré au sein de l'équipe première dès la saison 2020-2021. Pour le premier match de la saison, le 9 août contre Zulte-Waregem, il monte au jeu.

Il joue quelques matchs lors de sa première saison en pro et s'intègre progressivement. La saison d'après est prometteuse : avec 2 buts et 4 assists en 31 apparitions avec les A, il commence à prendre de l'importance et plusieurs de ses prestations. Dans le même temps, il devient un cadre des U21 de la Belgique, sous les ordres de Wesley Sonck.

Bref, l'avenir semble radieux...mais le destin en décide autrement. Le 24 juillet 2022 face au Club de Bruges, pour la première de la saison, il se déchire le ligaments croisé antérieur du genou gauche. Le club lui témoigne sa confiance et le prolonge. Il reviendra seulement en toute fin de saison.

Un nouveau coup d'arrêt, et une véritable épreuve à endurer

Luca Oyen ne réalisait pas une saison 2023-2024 de très haut niveau, certes. Quoi de plus normal, en même temps ? Dans une équipe de Genk où la concurrence est certaine, et surtout après une telle blessure.

Appelé chez les Diablotins en septembre dernier, Oyen avait eu du mal à enchaîner les matchs avec Genk. La patience était logiquement de mise, et semblait porter ses fruits pusqu'il avait marqué son premier but en deux ans, le 17 février dernier contre le RWDM et qu'il venait d'être titularisé 4 fois de suite.

Débute alors une longue rééducation. En espérant très sincèrement que son retour ne soit pas forcé et que cela prenne le temps nécessaire. De telles blessures mal soignées, aussi jeune, risqueraient de briser une carrière encore prometteuse. Oyen n'a que 20 ans, il a encore de longues années devant lui pour exploser.