Alexander Blessin devra bricoler face à Fenerbahce : "C'est à moi de trouver les solutions..."

L'Union Saint-Gilloise se déplace ce jeudi soir (18h45 heure belge) sur le terrain de Fenerbahce. Les Saint-Gillois comptent plusieurs incertitudes dans leur noyau.

Si l'Union est déjà assurée de ne pas jouer sans Burgess ni Amoura - qui n'a pas fait le déplacement -, plusieurs joueurs sont encore dans le flou concernant leur état de santé ce jeudi soir. A peine arrivé il y a quelques heures à Istanbul, Alexander Blessin a fait le point en conférence de presse.

Il a expliqué que Kevin (Mac Allister) n'était pas encore rétabli. Il manquera également la rencontre contre l'Antwerp ce dimanche. "Il n'est pas prêt pour cette semaine. Il sera prêt pour les Play-offs. Le break qui arrive lui fera du bien. Il est sur la bonne voie, mais il est trop court pour ce jeudi et dimanche."

Fenerbahce - Union SG : Alexander Blessin fait le point sur les blessures

Les nouvelles sont un peu plus rassurantes concernant Noah Sadiki. "Il se sent bien. Sa blessure (à la cheville, nda) est arrivée soudainement et on ne sait pas trop pourquoi. Mais cela semble bon. Il verra comment il réagit à l'entraînement (ce mercredi, nda)."

Ross Sykes est quant à lui toujours incertain et pourrait (devrait) être préservé ce jeudi. "Il ressent une douleur. Rien de sérieux, mais c'est possible qu'il joue un des deux matchs. Deux, ce sera trop."

L'Union pourrait donc se retrouver avec seulement deux défenseurs centraux de formation. "Nous trouverons les solutions dans le 11 de base", a expliqué Blessin.